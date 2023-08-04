ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Буше прокомментировал свое возвращение в «Авангард»

Хоккеист присоединился к команде в Сочи.
04 августа 2023 09:22
автор: Александр Шульгин

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше прокомментировал свое возвращение в расположение команды на предсезонном турнире в Сочи.

«Я здоров провёл лето с семьёй, всегда приятно, когда выпадает такая возможность. Я рад вернуться и приступить к работе. В команде много новичков, потребуется время и усилия, чтобы найти ту самую химию и взаимопонимание. Уверен, что у нас это получится.

Не знаю, когда смогу принять участие в матчах. Сначала мне нужно пройти медосмотр. Что касается самого турнира, то это первые настоящие матчи, и относиться к ним нужно серьёзно и постараться победить», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба омичей.

Напомним, в эти дни на юге России проходит турнир с участием «Сочи», СКА, владивостокского «Адмирала» и «Авангарда».

источник: ХК «Авангард»
Ожиганов рассказал, как его и Гусева не взяли в «Динамо»: своих хватает
Ожиганов рассказал, как его и Гусева не взяли в «Динамо»: своих хватает
Оба хоккеиста уже пытались попасть в столичный клуб.
04.08.2023 08:38
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сочи» победил сборную России на турнире Sochi Hockey Open
В овертайме и буллитах сильнее оказались хоккеисты сборной.
03.08.2023 22:05
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дубас стал генеральным менеджером «Питтсбург Пингвинз»
Он будет совмещать эту должность с должностью руководителя отдела хоккейных операций.
03.08.2023 21:57
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Глава IIHF Тардиф рассказал, когда будет принято решение по Ивану Федотову
Обсуждение все еще продолжается.
03.08.2023 19:26
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Главный тренер СКА Ротенберг оценил нововведения в правилах КХЛ
Изменения вступят в силу в новом сезоне.
03.08.2023 19:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Тренер СКА Ротенберг вошёл в список кандидатов на пост главного тренера сборной России
Всего в списке 34 специалиста.
03.08.2023 18:56
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Быков прокомментировал слова Медведевой о её вкладе в победу хоккейной сборной России на ОИ-2018
Спортсменка отстаивала команду перед членами МОК.
03.08.2023 17:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Адмирал» победил СКА в первом предсезонном матче
Игра состоялась в Сочи в рамках турнира Sochi Hockey Open.
03.08.2023 17:28
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Президент ЦСКА Есмантович высказался о натурализации хоккеистов
03.08.2023 15:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.