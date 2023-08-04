Буше прокомментировал свое возвращение в «Авангард»

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше прокомментировал свое возвращение в расположение команды на предсезонном турнире в Сочи.

«Я здоров провёл лето с семьёй, всегда приятно, когда выпадает такая возможность. Я рад вернуться и приступить к работе. В команде много новичков, потребуется время и усилия, чтобы найти ту самую химию и взаимопонимание. Уверен, что у нас это получится.

Не знаю, когда смогу принять участие в матчах. Сначала мне нужно пройти медосмотр. Что касается самого турнира, то это первые настоящие матчи, и относиться к ним нужно серьёзно и постараться победить», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба омичей.

Напомним, в эти дни на юге России проходит турнир с участием «Сочи», СКА, владивостокского «Адмирала» и «Авангарда».