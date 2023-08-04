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Ожиганов впервые откровенно рассказал об уходе из СКА

Хоккеист продолжит карьеру в Москве.
04 августа 2023 10:50
автор: Александр Шульгин

Защитник Игорь Ожиганов признался, что у него нет никаких обид на СКА после ухода из питерского клуба.

«Есть работодатель – есть работник. Если работодателю не нравится, как у него играет работник, он в праве его поменять. Так всё это и выглядело.

Мне не хочется ни оправдываться, ни ещё что-то говорить. У каждого есть своё видение. Для себя я это решение принял. Даже не решение, а вот такую ситуацию. Двигаюсь дальше. У меня нет никаких обид», - приводит его слова «Чемпионат».

Напомним, в межсезонье хоккеист пополнил состав московского «Динамо» вместе с Никитой Гусевым.

источник: Чемпионат.com
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