Тренер «Динамо» назвал одну из главных проблем хоккейных наставников в России

Новый тренер московского «Динамо» по общефизической подготовке Александр Ахлаткин назвал одну из основных проблем российского тренерского цеха.

«Все-таки законодатели мод в физподготовке - американцы. У нас мало вдумчивого и научно обоснованного подхода. У людей, как правило, нет аналитического подхода. Зачастую все зависит от того, что кто-то у кого-то что-то подсмотрел», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, в межсезонье бело-голубые усилились такими звездными новичками, как защитник Игорь Ожиганов и нападающий Никита Гусев.