ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тренер «Динамо» назвал одну из главных проблем хоккейных наставников в России

По словам специалиста, весь мир убежал вперед в вопросах физической подготовки команд.
04 августа 2023 12:18
автор: Александр Шульгин

Новый тренер московского «Динамо» по общефизической подготовке Александр Ахлаткин назвал одну из основных проблем российского тренерского цеха.

«Все-таки законодатели мод в физподготовке - американцы. У нас мало вдумчивого и научно обоснованного подхода. У людей, как правило, нет аналитического подхода. Зачастую все зависит от того, что кто-то у кого-то что-то подсмотрел», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, в межсезонье бело-голубые усилились такими звездными новичками, как защитник Игорь Ожиганов и нападающий Никита Гусев.

источник: Sport24.ru
Министр спорта Кузбасса рассказал, где погибшего хоккеиста Хвалько укусил клещ
Министр спорта Кузбасса рассказал, где погибшего хоккеиста Хвалько укусил клещ
17-летний спортсмен умер от осложнений.
04.08.2023 12:21
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Ожиганов впервые откровенно рассказал об уходе из СКА
Хоккеист продолжит карьеру в Москве.
04.08.2023 10:50
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Буше прокомментировал свое возвращение в «Авангард»
Хоккеист присоединился к команде в Сочи.
04.08.2023 09:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ожиганов рассказал, как его и Гусева не взяли в «Динамо»: своих хватает
Ожиганов рассказал, как его и Гусева не взяли в «Динамо»: своих хватает
Оба хоккеиста уже пытались попасть в столичный клуб.
04.08.2023 08:38
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сочи» победил сборную России на турнире Sochi Hockey Open
В овертайме и буллитах сильнее оказались хоккеисты сборной.
03.08.2023 22:05
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дубас стал генеральным менеджером «Питтсбург Пингвинз»
Он будет совмещать эту должность с должностью руководителя отдела хоккейных операций.
03.08.2023 21:57
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Глава IIHF Тардиф рассказал, когда будет принято решение по Ивану Федотову
Обсуждение все еще продолжается.
03.08.2023 19:26
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Главный тренер СКА Ротенберг оценил нововведения в правилах КХЛ
Изменения вступят в силу в новом сезоне.
03.08.2023 19:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Тренер СКА Ротенберг вошёл в список кандидатов на пост главного тренера сборной России
Всего в списке 34 специалиста.
03.08.2023 18:56
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.