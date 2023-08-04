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Министр спорта Кузбасса рассказал, где погибшего хоккеиста Хвалько укусил клещ

17-летний спортсмен умер от осложнений.
Министр спорта Кузбасса рассказал, где погибшего хоккеиста Хвалько укусил клещ
04 августа 2023 12:21
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХКМ "Кузбасс"

Министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус раскрыл подробности смерти 17-летнего игрока молодежной команды по хоккею с мячом «Кузбасса» Евгения Хвалько.

Ранее сообщалось, что причиной трагедии стал клещевой энцефалит.

«На тренировке на кроссе пресловутый клещ укусил парня. Клуб и министерство физической культуры и спорта Кузбасса окажут всяческую поддержку. Для всех это трагедия, прежде всего для семьи», - приводит «Матч ТВ» слова Мяуса.

Погибший является сыном экс-игрока сборных России и Беларуси, в настоящий момент тренера Евгения Хвалько-старшего. Хвалько-младший в апреле вместе с «Кузбассом» стал чемпионом России среди юниоров.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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