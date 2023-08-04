«Спартак» одержал победу над «Витязем» в товарищеском матче

Подошел к концу товарищеский матч, в котором московский «Спартак» сыграл с подольским «Витязем».
Отметим, что игра завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.
Счёт в матче был открыл уже на 4-й минуте усилиями Матвея Заседы. Автором результативной передачи стал Михал Чайковски. Во втором периоде зрители не увидели заброшенных шайб.
В третьей 20-минутке новичок «Спартака» Роман Рукавишников установил окончательный счёт в матче.
В следующей предсезонной игре красно-белые сыграют против московского «Динамо». Встреча состоится 6 августа.
источник: «Советский спорт»