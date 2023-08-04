ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Спартак» одержал победу над «Витязем» в товарищеском матче

Красно-белые провели первую игру с 26 февраля 2023 года.
04 августа 2023 16:20
автор: Виталий Овсянников

Подошел к концу товарищеский матч, в котором московский «Спартак» сыграл с подольским «Витязем».

Отметим, что игра завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

Счёт в матче был открыл уже на 4-й минуте усилиями Матвея Заседы. Автором результативной передачи стал Михал Чайковски. Во втором периоде зрители не увидели заброшенных шайб.

В третьей 20-минутке новичок «Спартака» Роман Рукавишников установил окончательный счёт в матче.

В следующей предсезонной игре красно-белые сыграют против московского «Динамо». Встреча состоится 6 августа.

источник: «Советский спорт»
Министр спорта Кузбасса рассказал, где погибшего хоккеиста Хвалько укусил клещ
Министр спорта Кузбасса рассказал, где погибшего хоккеиста Хвалько укусил клещ
17-летний спортсмен умер от осложнений.
04.08.2023 12:21
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Тренер «Динамо» назвал одну из главных проблем хоккейных наставников в России
По словам специалиста, весь мир убежал вперед в вопросах физической подготовки команд.
04.08.2023 12:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ожиганов впервые откровенно рассказал об уходе из СКА
Хоккеист продолжит карьеру в Москве.
04.08.2023 10:50
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Буше прокомментировал своё возвращение в «Авангард»
Хоккеист присоединился к команде в Сочи.
04.08.2023 09:22
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ожиганов рассказал, как его и Гусева не взяли в «Динамо»: своих хватает
Ожиганов рассказал, как его и Гусева не взяли в «Динамо»: своих хватает
Оба хоккеиста уже пытались попасть в столичный клуб.
04.08.2023 08:38
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сочи» победил сборную России на турнире Sochi Hockey Open
В овертайме и буллитах сильнее оказались хоккеисты сборной.
03.08.2023 22:05
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Дубас стал генеральным менеджером «Питтсбург Пингвинз»
Он будет совмещать эту должность с должностью руководителя отдела хоккейных операций.
03.08.2023 21:57
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Глава IIHF Тардиф рассказал, когда будет принято решение по Ивану Федотову
Обсуждение все еще продолжается.
03.08.2023 19:26
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Главный тренер СКА Ротенберг оценил нововведения в правилах КХЛ
Изменения вступят в силу в новом сезоне.
03.08.2023 19:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.