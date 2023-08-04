Доминик Гашек рассказал, не жалеет ли, что играл в России

Один из лучших голкиперов в истории НХЛ Доминик Гашек поделился воспоминаниями о своем выступлении за московский «Спартак».

«Возможно, кого-то это насторожило. Но я немного защищу себя. Я не был достаточно образован, чтобы сделать вывод, как будет развиваться Россия. Конечно, если бы я был умнее, если бы я был более образованным, если бы наши политики объяснили нам это и установили правила лучше...» — цитирует Гашека издание Seznam Zprávy.

Напомним, в последние годы экс-голкипер сборной Чехии регулярно критикует Россию в СМИ. Также он призывает отстранить российских хоккеистов от участия в матчах НХЛ.