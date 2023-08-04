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«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» в предсезонном матче

Товарищеский матч состоялся в Уфе.
04 августа 2023 17:27
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» победили нижнекамский «Нефтехимик» в предсезонном матче. Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки.

У победителей дублем отметился Матвей Гуськов (30-я и 60-я минута), также шайбы на счету Даниила Огирчука (24) и Даниила Скорикова (51). В составе «Нефтехимика» отличились Алексей Монахов (11) и Дмитрий Жукенов (40).

Следующую предсезонную игру «Салават Юлаев» проведет 10 августа в рамках Кубка Республики Башкортостан с московским «Динамо», а «Нефтехимик» сыграет 6 августа с тольяттинской «Ладой».

источник: «Советский спорт»
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