«Вашингтон» продлил контракт с форвардом Уилсоном на общую сумму 45,5 млн долларов

29-летний канадский хоккеист Том Уилсон, выступающий за «Вашингтон» на позиции нападающего, продлил контракт со «столичными».

Об этом сегодня, 4 августа, сообщает CapFriendly.

«Кэпиталз» заключили соглашение с канадцем на семь лет и общую сумму 45,5 млн долларов. В среднем за один сезон Том Уилсон будет зарабатывать 6,5 млн долларов. Соглашение вступит в силу с сезона-2024/2025.

В грядущем сезоне форвард будет выступать по своему старому шестилетнему контракту. Общая сумма этого контракта составляла 31 млн долларов.

В прошлом сезоне Том Уилсон сыграл 33 игры за «Кэпиталз», в которых забил 13 голов и оформил 9 ассистов.