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«Вашингтон» продлил контракт с форвардом Уилсоном на общую сумму 45,5 млн долларов

В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «столичных».
04 августа 2023 18:00
автор: Виталий Овсянников

29-летний канадский хоккеист Том Уилсон, выступающий за «Вашингтон» на позиции нападающего, продлил контракт со «столичными».

Об этом сегодня, 4 августа, сообщает CapFriendly.

«Кэпиталз» заключили соглашение с канадцем на семь лет и общую сумму 45,5 млн долларов. В среднем за один сезон Том Уилсон будет зарабатывать 6,5 млн долларов. Соглашение вступит в силу с сезона-2024/2025.

В грядущем сезоне форвард будет выступать по своему старому шестилетнему контракту. Общая сумма этого контракта составляла 31 млн долларов.

В прошлом сезоне Том Уилсон сыграл 33 игры за «Кэпиталз», в которых забил 13 голов и оформил 9 ассистов.

источник: CapFriendly
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