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Новичок «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов высказался о стиле игры своей новой команды

В дебютном матче за уфимский клуб он оформил дубль.
04 августа 2023 18:38
автор: Виталий Овсянников

22-летний российский хоккеист Матвей Гуськов, выступающий за «Салават Юлаев» на позиции нападающего, рассказал о стиле игры своей новой команды после товарищеского матча с «Нефтехимиком» (4:2), в котором он оформил дубль.

«Как мне стиль уфимцев после четырех сезонов в ЦСКА? Виктор Николаевич Козлов всегда просит играть в пас, находить и короткие передачи, вторым подходить в помощь. Считаю, что сегодня достаточно комбинационный хоккей был. Много передач, комбинаций. В целом очень интересно было играть», — приводит слова Гуськова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Напомним, летом 2023 года Матвей Гуськов был обменян из ЦСКА.

источник: ХК «Салават Юлаев»
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