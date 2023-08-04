«Ак Барс» разгромил «Нефтяник» в первом предсезонном матче

Хоккеисты казанского «Ак Барса» разгромили альметьевский «Нефтяник» в первом предсезонном матче. Встреча в Альметьевске завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

В составе казанцев шайбы забросили Дамир Жафяров, Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин, Максим Марушев и Илья Сафонов.

«Ак Барс» следующий матч проведет 5 августа против «Лады».

В минувшем сезоне «Ак Барс» стал финалистом Кубка Гагарина, уступив в решающей серии ЦСКА. Новый сезон казанцы начнут в Москве 1 сентября матчем с армейцами за Кубок открытия.