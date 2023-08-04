«Автомобилист» представил специальную форму в честь 300-летия Екатеринбурга (фото)

Екатеринбургский «Автомобилист» представил форму, в которой команда будет выступать в предстоящем сезоне. Форма посвящена 300-летию города.

«Представляем предсезонную форму ХК «Автомобилист»!

Уже совсем скоро «Автомобилисту» предстоит сыграть первые контрольные матчи. В них наша команда будет выходить на лёд в специальной предсезонной форме. Она посвящена 300-летию Екатеринбурга — юбилей наш город празднует в этом году!», - гласит сообщение клуба.

В прошлом сезоне «Автомобилист» вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступил «Металлургу».