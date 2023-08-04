Бывшая жена Радулова рассказала об изменах в семьях хоккеистов

Гимнастка Дарья Дмитриева, бывшая жена хоккеиста «Ак Барса» Александра Радулова, высказалась об изменах хоккеистов в семьях.

«Я знаю семьи, где изменяют оба! Знаю жен, которые спят с ребятами по команде своего мужа! Подруги спят с мужьями, а мужья умудряются изменить, находясь даже в одной квартире. К сожалению, это нас окружает и будет окружать. Деградация общества», - написала Дмитриева в соцсетях.

Дарья Дмитриева и Радулов поженились в августе 2015 году, в ноябре у пары родился сын Макар. В 2017 году они развелись.