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Гашек раскритиковал Яшкина за выступление в России

Вратарь-русофоб выдал очередной монолог, направленный против своих соотечественников, играющих в России.
Гашек раскритиковал Яшкина за выступление в России
04 августа 2023 20:23
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Бывший хоккеист клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал чешского нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина за продолжение выступления в России.

«Я призывал к тому, чтобы наши политики запретили гражданам Чехии работать в России. Скажу на камеру: наши депутаты, сенаторы, правительство, в том, что Дмитрий Яшкин работает в России, виноваты вы, и вы несёте за это ответственность. Виноваты ли те, кто уехал туда выступать? Мне не нравится, но это их решение. И дело Яшкина – это тот случай, когда должны выступить наши депутаты. Государство должно защищать Яшкина? Нет, нет, нет. Государство должно защищать меня и мою семью!!! У меня есть ребёнок, у меня есть жена. Как оно должно защитить меня? Тем, что не пускать игроков выступать там», — приводит слова Гашека издание Seznam Zprávy.

Ранее Гашек не раз призывал к изоляции России в мировом спорте и полному запрету выступлений российских спортсменов в любых международных соревнованиях в любом статусе.

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