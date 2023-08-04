«Сочи» одержал вторую подряд победу на турнире Sochi Hockey Open

Хоккеисты «Сочи» победили омский «Авангард» на турнире Sochi Hockey Open. Встреча завершилась победой хозяев турнира со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

В составе победителей отличились Михал Криштоф (33-я минута), Борна Рендулич (48), Кирилл Петьков (49). На 52-й минуте новобранец «Авангарда» Либор Шулак отыграл один гол. В овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты омского клуба. Единственный гол на счету Дмитрия Соколова.

Ранее «Сочи» победил сборную Россию.

В следующем матче турнира «Сочи» сыграет со СКА 6 августа, «Авангард» встретится со сборной России 7 августа.