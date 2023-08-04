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На турнире Маслова вспыхнула массовая драка хоккеистов (видео)

Едва судьи разняли одну, тут же вспыхнула другая.
04 августа 2023 23:20
автор: Александр Евграфов

В Санкт-Петербурге на матче турнира имени Николая Маслова, в котором играли санкт-петербургское и московское «Динамо» между хоккеистами команд вспыхнула массовая драка.

За две минуты до конца матча москвичи вели со счётом 5:3. Во время атаки хозяев два хоккеиста столкнулись и упали, затем между ними завязалась потасовка. К ним быстро подключились другие игроки команды. Вскоре драка уже шла в формате пять на пять.

Арбитрам понадобилось более 10 минут, чтобы разнять хоккеистов и выписать штрафы. Но едва матч возобновился драка вспыхнула вновь уже между другими хоккеистами.

Первую драку можно посмотреть с 2:14:00, вторую — с 2:27:45.

источник: «Советский спорт»
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