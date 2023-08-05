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«Адмирал» победил молодёжную сборную Россию на предсезонном турнире Sochi Hockey Open

Владивостокская команда одержала вторую победу подряд.
05 августа 2023 14:27
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали вторую победу на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, на этот раз над сборной России. Встреча в Сочи завершилась со счётом 2:1 в пользу «Адмирала».

В составе победителей шайбы на счету Александра Шевченко (15-я минута) и Джованни Фьори (25). У сборной отличился Семен Синяткин (18).

В овертайме и серии буллитов, традиционных для предсезонных турниров, также победил «Адмирал». Шайба в овертайме на счету Даниила Гутика (62), а серия буллитов завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Владивостока.

источник: «Советский спорт»
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