«Адмирал» победил молодёжную сборную Россию на предсезонном турнире Sochi Hockey Open

Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали вторую победу на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, на этот раз над сборной России. Встреча в Сочи завершилась со счётом 2:1 в пользу «Адмирала».

В составе победителей шайбы на счету Александра Шевченко (15-я минута) и Джованни Фьори (25). У сборной отличился Семен Синяткин (18).

В овертайме и серии буллитов, традиционных для предсезонных турниров, также победил «Адмирал». Шайба в овертайме на счету Даниила Гутика (62), а серия буллитов завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Владивостока.