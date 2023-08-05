В IIHF рассказали, когда рассмотрят вопрос о возвращении сборной России

Вопрос возвращения сборной России к международным соревнованиям будет рассмотрен на годовом конгрессе Международной федерации хоккея, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу федерации Люка Тардифа.

«Вопрос возвращения российских спортсменов будет рассмотрен в марте 2024-го? Да, это так. На данный момент мы находимся в контакте с ФХР», — цитирует Тардифа источник.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В этом году отстранение было продлено на сезон-2023/24.