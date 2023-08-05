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В IIHF рассказали, когда рассмотрят вопрос о возвращении сборной России

В организации утверждают о сохранении контактов с Федерацией хоккея России.
05 августа 2023 14:38
автор: Александр Евграфов

Вопрос возвращения сборной России к международным соревнованиям будет рассмотрен на годовом конгрессе Международной федерации хоккея, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу федерации Люка Тардифа.

«Вопрос возвращения российских спортсменов будет рассмотрен в марте 2024-го? Да, это так. На данный момент мы находимся в контакте с ФХР», цитирует Тардифа источник.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В этом году отстранение было продлено на сезон-2023/24.

источник: «Спорт-Экспресс»
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