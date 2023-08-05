«Локомотив» обыграл «Северсталь» во второй раз за неделю

Подошёл к концу товарищеский матч, в котором ярославский «Локомотив» сыграл дома против череповецкой «Северстали».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Счёт в матче открыл защитник железнодорожников Андрей Сергеев на 10-й минуте. Спустя четыре минуты ярославцы удвоили преимущество. Отличился Ярослав Лихачёв после ассиста Алексея Береглазова.

В начале третьей 20-минутки Максим Шалунов сделал счёт 3:0. Затем «Северсталь» отыграла две шайбы усилиями Егора Степанова и Александра Скоренова, однако сравнять счёт череповецкой команде так и не удалось.

Ранее, команды уже встречались 31 июля. В этом матче «Локомотив» также одержал победу со счётом 2:1.