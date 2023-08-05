Доминик Гашек выразил своё отношение к НХЛ 

Бывший вратарь «Баффало Сэйбрз» и «Спартака» Доминик Гашек дал негативную оценку Национальной хоккейной лиге.

«10 лет назад я и подумать не мог, что буду жёстко выступать против НХЛ. Игроки там работают, вот почему даже они не выступают против. Так что я в определённой степени извиняюсь перед игроками НХЛ, но я не буду приносить извинения боссам и руководству НХЛ. Лига не должна быть рекламой российских действий. И я сделаю всё, чтобы НХЛ заплатила миллиарды Украине за такое отношение», — приводит слова 58-летнего чеха Seznam Zprávy.

Напомним, с февраля прошлого года российские спортсмены и сборные страны отстранены от участия в международных соревнованиях. В отличие от многих спортивных федераций, руководство НХЛ не отказалось от сотрудничества с игроками из России.