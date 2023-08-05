«Авангард» разгромил СКА на товарищеском турнире Sochi Hockey Open

В Сочи подошёл к концу матч в рамках товарищеского турнира Sochi Hockey Open, в котором СКА сыграл против «Авангарда».

Отметим, что матч завершился со счётом 5:1 в пользу омского клуба.

Счёт на 9-й минуте открыл нападающий «Авангарда» Никита Михайлов. Спустя пять минут Денис Венгрыжановский удвоил преимущество омичей.

Далее Матвей Мичков сократил отставание армейцев в счёте. Во втором периоде «Авангард» забросил две шайбы усилиями Артёма Мурылёва и Кирилла Панюкова.

Окончательный счёт в матче установил Павел Куликов.