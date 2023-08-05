ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Авангард» разгромил СКА на товарищеском турнире Sochi Hockey Open

Матч завершился со счётом 5:1.
05 августа 2023 19:04
автор: Виталий Овсянников

В Сочи подошёл к концу матч в рамках товарищеского турнира Sochi Hockey Open, в котором СКА сыграл против «Авангарда».

Отметим, что матч завершился со счётом 5:1 в пользу омского клуба.

Счёт на 9-й минуте открыл нападающий «Авангарда» Никита Михайлов. Спустя пять минут Денис Венгрыжановский удвоил преимущество омичей.

Далее Матвей Мичков сократил отставание армейцев в счёте. Во втором периоде «Авангард» забросил две шайбы усилиями Артёма Мурылёва и Кирилла Панюкова.

Окончательный счёт в матче установил Павел Куликов.

источник: «Советский спорт»
Михаил Кравец рассказал, когда Рид Буше сыграет за «Авангард» в предсезонных матчах
Ранее омичи разгромили СКА со счетом 5:1.
05.08.2023 19:34
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, где продолжит карьеру Евгений Свечников 
В прошлом сезоне он выступал в НХЛ. 
05.08.2023 19:18
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Доминик Гашек выразил своё отношение к НХЛ 
В лиге по-прежнему выступают российские хоккеисты. 
05.08.2023 18:50
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Локомотив» обыграл «Северсталь» во второй раз за неделю
Матч завершился со счётом 3:2.
05.08.2023 17:21
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
В IIHF рассказали, когда рассмотрят вопрос о возвращении сборной России
В организации утверждают о сохранении контактов с Федерацией хоккея России.
05.08.2023 14:38
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Адмирал» победил молодёжную сборную Россию на предсезонном турнире Sochi Hockey Open
Владивостокская команда одержала вторую победу подряд.
05.08.2023 14:27
Хоккей
автор: Александр Евграфов
На турнире Маслова вспыхнула массовая драка хоккеистов (видео)
Едва судьи разняли одну, тут же вспыхнула другая.
04.08.2023 23:20
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Агент: решение о месте продолжения карьеры Ткачёва будет принято через два дня
Игрок покинул «Авангард».
04.08.2023 22:39
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Сочи» одержал вторую подряд победу на турнире Sochi Hockey Open
На этот раз команда победила «Авангард»
04.08.2023 22:03
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.