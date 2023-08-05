Михаил Кравец рассказал, когда Рид Буше сыграет за «Авангард» в предсезонных матчах

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после матча со СКА (5:1), который состоялся в рамках товарищеского турнира Sochi Hockey Open, ответил на вопрос, когда форвард «ястребов» Рид Буше выйдет на лёд на предсезонке.

«Когда ждать Буше? Не вижу смысла выпускать его в Сочи, на турнире в Омске точно сыграет. Надеюсь, что к тому моменту нам удастся создать звено, в котором мы увидим Рида», — цитирует Кравца издание «Чемпионат».

В 2021 году Рид Буше стал первым американским хоккеистом, выигравшим Кубок Гагарина.