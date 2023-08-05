Корбан Найт расторг контракт с «Авангардом» и покинул клуб 

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов сообщил, что нападающий Корбан Найт покинул команду из Омска.

«Летом у Найта произошли изменения в личной жизни, он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Мы провели серию переговоров с игроком и его агентом. Позиция Клуба однозначная – строгое соблюдение Регламента, предусматривающего выплату компенсации со стороны хоккеиста, на что Найт согласился. В данный момент мы завершаем все предусмотренные Регламентом процедуры», – приводит слова 40-летнего специалиста пресс-служба «ястребов».

Добавим, Найт присоединился к «Авангарду» в 2020 году. В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист в составе «омичей» провёл 58 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ и записал на свой счёт 34 (15+19) очка. На стадии плей-офф канадец сыграл 14 встреч и набрал 10 (5+5) баллов.