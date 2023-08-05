ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Корбан Найт расторг контракт с «Авангардом» и покинул клуб 

Канадский форвард играл в составе омской команды на протяжении трёх сезонов. 
Корбан Найт расторг контракт с «Авангардом» и покинул клуб 
05 августа 2023 23:41
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов сообщил, что нападающий Корбан Найт покинул команду из Омска.

«Летом у Найта произошли изменения в личной жизни, он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Мы провели серию переговоров с игроком и его агентом. Позиция Клуба однозначная – строгое соблюдение Регламента, предусматривающего выплату компенсации со стороны хоккеиста, на что Найт согласился. В данный момент мы завершаем все предусмотренные Регламентом процедуры», – приводит слова 40-летнего специалиста пресс-служба «ястребов».

Добавим, Найт присоединился к «Авангарду» в 2020 году. В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист в составе «омичей» провёл 58 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ и записал на свой счёт 34 (15+19) очка. На стадии плей-офф канадец сыграл 14 встреч и набрал 10 (5+5) баллов.

источник: ХК «Авангард»
Михаил Кравец рассказал, когда Рид Буше сыграет за «Авангард» в предсезонных матчах
Ранее омичи разгромили СКА со счётом 5:1.
05.08.2023 19:34
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, где продолжит карьеру Евгений Свечников 
В прошлом сезоне он выступал в НХЛ. 
05.08.2023 19:18
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» разгромил СКА на товарищеском турнире Sochi Hockey Open
Матч завершился со счётом 5:1.
05.08.2023 19:04
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Доминик Гашек выразил своё отношение к НХЛ 
В лиге по-прежнему выступают российские хоккеисты. 
05.08.2023 18:50
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Локомотив» обыграл «Северсталь» во второй раз за неделю
Матч завершился со счётом 3:2.
05.08.2023 17:21
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
В IIHF рассказали, когда рассмотрят вопрос о возвращении сборной России
В организации утверждают о сохранении контактов с Федерацией хоккея России.
05.08.2023 14:38
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Адмирал» победил молодёжную сборную Россию на предсезонном турнире Sochi Hockey Open
Владивостокская команда одержала вторую победу подряд.
05.08.2023 14:27
Хоккей
автор: Александр Евграфов
На турнире Маслова вспыхнула массовая драка хоккеистов (видео)
Едва судьи разняли одну, тут же вспыхнула другая.
04.08.2023 23:20
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Агент: решение о месте продолжения карьеры Ткачёва будет принято через два дня
Игрок покинул «Авангард».
04.08.2023 22:39
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.