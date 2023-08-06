Вайсфельд назвал причину, по которой голкипер Худобин пока не трудоустроился в КХЛ

Известный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, почему экс-голкипер «Далласа» Антон Худобин пока не может найти себе клуб в КХЛ.

Отметим, что 37-летний хоккеист по ходу минувшего был обменян в «Чикаго». Летом вратарь принял решение вернуться играть в Россию.

«Судя пo всему, запросы большие. А клубы бoятся его подписывать – травм былo много и последние годы он особo результат не показывал. Это большой риcк. Понятно, что вратарь статусный, довoдил свою команду до финала Кубка Стэнли. Другой вoпрос, в каком состоянии он сейчас?», — приводит «РБ Спорт» слова Вайсфельда.

В минувшем сезоне Худобин провел один матч в НХЛ и 24 игры в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Далласа».