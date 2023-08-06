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Тамбиев назвал причины решения продлить контракт с «Адмиралом»

Специалист продолжит возглавлять клуб.
06 августа 2023 10:28
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев объяснил, почему принял решение продлить контракт с клубом.

«Здесь мне дают работать, я занимаюсь хоккеем, я развиваюсь как тренер. Почему нет? Мне бояться Владивостока? Я уже полтора года отработал, уже третий сезон пойдет. «Адмирал» предложил контракт, мы обговорили детали, и я его подписал», — сказал Тамбиев в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«Адмирал» впервые в своей истории вышел в полуфинал Восточной конференции. Команда завершила сезон поражением в серии плей-офф с «Ак Барсом» со счетом 2-4. В регулярном чемпионате «Адмирал» занял седьмое место.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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