Тамбиев назвал причины решения продлить контракт с «Адмиралом»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев объяснил, почему принял решение продлить контракт с клубом.

«Здесь мне дают работать, я занимаюсь хоккеем, я развиваюсь как тренер. Почему нет? Мне бояться Владивостока? Я уже полтора года отработал, уже третий сезон пойдет. «Адмирал» предложил контракт, мы обговорили детали, и я его подписал», — сказал Тамбиев в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«Адмирал» впервые в своей истории вышел в полуфинал Восточной конференции. Команда завершила сезон поражением в серии плей-офф с «Ак Барсом» со счетом 2-4. В регулярном чемпионате «Адмирал» занял седьмое место.