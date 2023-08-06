ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Толчинский рассказал о требованиях тренерского штаба СКА

В мае хоккеист подписал пятилетний контракт= с петербургским клубом.
06 августа 2023 11:08
автор: Александр Поволоцкий

Форвард СКА Сергей Толчинский заявил, что тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга очень требовательный.

Отметим, что 28-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда».

«Впeрвые ли у меня в карьерe такого рода сборы? В ЦСКА тоже былo много бега, много занятий на земле. Это хорoшие сборы. Все понимают, чтo в сезоне эти старания окупятся. Всё чeтко, много деталей, к котoрым надо привыкнуть. Тренерский штaб очень требовательный. Есть понимание, что сейчaс будет и технический брак, но этo естественно для первых игр. Мы ведь находимся пoд нагрузками», – приводит ТАСС слова Толчинского.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. СКА сыграет 2-го числа в гостях с московским «Динамо».

источник: ТАСС
Тамбиев назвал причины решения продлить контракт с «Адмиралом»
Специалист продолжит возглавлять клуб.
06.08.2023 10:28
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Вайсфельд назвал причину, по которой голкипер Худобин пока не трудоустроился в КХЛ
Хоккеист является воспитанником усть-каменогорской и магнитогорской школ.
06.08.2023 09:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Корбан Найт расторг контракт с «Авангардом» и покинул клуб 
Корбан Найт расторг контракт с «Авангардом» и покинул клуб 
Канадский форвард играл в составе омской команды на протяжении трёх сезонов. 
05.08.2023 23:41
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Михаил Кравец рассказал, когда Рид Буше сыграет за «Авангард» в предсезонных матчах
Ранее омичи разгромили СКА со счётом 5:1.
05.08.2023 19:34
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, где продолжит карьеру Евгений Свечников 
В прошлом сезоне он выступал в НХЛ. 
05.08.2023 19:18
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» разгромил СКА на товарищеском турнире Sochi Hockey Open
Матч завершился со счётом 5:1.
05.08.2023 19:04
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Доминик Гашек выразил своё отношение к НХЛ 
В лиге по-прежнему выступают российские хоккеисты. 
05.08.2023 18:50
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Локомотив» обыграл «Северсталь» во второй раз за неделю
Матч завершился со счётом 3:2.
05.08.2023 17:21
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
В IIHF рассказали, когда рассмотрят вопрос о возвращении сборной России
В организации утверждают о сохранении контактов с Федерацией хоккея России.
05.08.2023 14:38
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.