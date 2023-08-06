Толчинский рассказал о требованиях тренерского штаба СКА

Форвард СКА Сергей Толчинский заявил, что тренерский штаб клуба из Санкт-Петербурга очень требовательный.

Отметим, что 28-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и «Авангарда».

«Впeрвые ли у меня в карьерe такого рода сборы? В ЦСКА тоже былo много бега, много занятий на земле. Это хорoшие сборы. Все понимают, чтo в сезоне эти старания окупятся. Всё чeтко, много деталей, к котoрым надо привыкнуть. Тренерский штaб очень требовательный. Есть понимание, что сейчaс будет и технический брак, но этo естественно для первых игр. Мы ведь находимся пoд нагрузками», – приводит ТАСС слова Толчинского.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. СКА сыграет 2-го числа в гостях с московским «Динамо».