Генменеджер «Авангарда» заявил, что команда будет строиться вокруг Ткачёва

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов поделился эмоциями после подписания нового трёхлетнего контракта с форвардом Владимиром Ткачёвым, который стал лучшим бомбардиром омского коллектива в минувшем сезоне КХЛ.

Он заявил, что продление соглашения с нападающим было для клуба важной задачей. Курьянов отметил, что Ткачёв забивал великолепные голы, делал красивые передачи и дирижировал атакой команды.

«Учитывая, что связка с Ридом Буше сохраняется, верим, что и в новом сезоне Владимир покажет максимум своих возможностей. Вокруг Ткачёва будет строиться команда на ближайшие три сезона», — цитирует Курьянова пресс-служба «Авангарда».

В минувшем регулярном чемпионате Владимир Ткачёв забросил 23 шайбы и оформил 36 ассистов.