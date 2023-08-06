ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Генменеджер «Авангарда» заявил, что команда будет строиться вокруг Ткачёва

Сегодня, 6 августа, экс-игрок «Лос-Анджелеса» подписал новый контракт с омским клубом.
06 августа 2023 11:51
автор: Виталий Овсянников

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов поделился эмоциями после подписания нового трёхлетнего контракта с форвардом Владимиром Ткачёвым, который стал лучшим бомбардиром омского коллектива в минувшем сезоне КХЛ.

Он заявил, что продление соглашения с нападающим было для клуба важной задачей. Курьянов отметил, что Ткачёв забивал великолепные голы, делал красивые передачи и дирижировал атакой команды.

«Учитывая, что связка с Ридом Буше сохраняется, верим, что и в новом сезоне Владимир покажет максимум своих возможностей. Вокруг Ткачёва будет строиться команда на ближайшие три сезона», — цитирует Курьянова пресс-служба «Авангарда».

В минувшем регулярном чемпионате Владимир Ткачёв забросил 23 шайбы и оформил 36 ассистов.

источник: ХК «Авангард»
«Авангард» подписал новое соглашение с форвардом Ткачёвым
Хоккеист имеет опыт выступления в КХЛ.
06.08.2023 11:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Толчинский рассказал о требованиях тренерского штаба СКА
В мае хоккеист подписал пятилетний контракт= с петербургским клубом.
06.08.2023 11:08
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Тамбиев назвал причины решения продлить контракт с «Адмиралом»
Специалист продолжит возглавлять клуб.
06.08.2023 10:28
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Вайсфельд назвал причину, по которой голкипер Худобин пока не трудоустроился в КХЛ
Хоккеист является воспитанником усть-каменогорской и магнитогорской школ.
06.08.2023 09:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Корбан Найт расторг контракт с «Авангардом» и покинул клуб 
Корбан Найт расторг контракт с «Авангардом» и покинул клуб 
Канадский форвард играл в составе омской команды на протяжении трёх сезонов. 
05.08.2023 23:41
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Михаил Кравец рассказал, когда Рид Буше сыграет за «Авангард» в предсезонных матчах
Ранее омичи разгромили СКА со счётом 5:1.
05.08.2023 19:34
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, где продолжит карьеру Евгений Свечников 
В прошлом сезоне он выступал в НХЛ. 
05.08.2023 19:18
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» разгромил СКА на товарищеском турнире Sochi Hockey Open
Матч завершился со счётом 5:1.
05.08.2023 19:04
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.