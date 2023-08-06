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Форвард «Авангарда» Ткачев станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ

В составе клуба из Омска хоккеист стал бронзовым призером чемпионата КХЛ 2022/23.
06 августа 2023 12:50
автор: Александр Поволоцкий

В СМИ появилась информация о зарплате нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева.

Напомним, что сегодня 27-летний хоккеист заключил с клубом из Омска новый трехлетний контракт.

Как сообщает «Матч ТВ», Ткачев будет зарабатывать каждый сезон по 100 миллионов рублей, не учитывая бонусов. Другой источник утверждает, что зарплата Владимира составит 120 млн за год. Ещё 80 млн он может получить благодаря бонусам.

В минувшем сезоне Ткачев провел 78 матчей,в которых набрал 73 (26+47) очка при показателе полезности «+26».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Генменеджер «Авангарда» заявил, что команда будет строиться вокруг Ткачёва
Сегодня, 6 августа, экс-игрок «Лос-Анджелеса» подписал новый контракт с омским клубом.
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