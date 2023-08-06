Словак Криштоф рассказал, по какой причине перешёл из «Авангарда» в «Сочи»

Стало известно, почему словацкий форвард Михал Криштоф принял решение перейти из «Адмирала» в «Сочи».

Отметим, что 29-летний нападающий заключил контракт с «барсами» на два года в мае.

«Моей главной причиной переезда в Сочи была семья. У меня во Владивостоке родилась дочь, и мы хотели быть ближе к дому. В «Сочи» давно меня хотели видеть. Это возможность быть в таком хорошем городе плюс поближе к дому. Но я не могу ничего плохого сказать про «Адмирал», где я провел отличный сезон. Это был великолепный опыт, отличный год. У нас были отличные команда и ребята»», – приводит слова Криштофа ТАСС.

Добавим, что в прошедшем сезоне в составе «Адмирала» в регулярном чемпионате КХЛ Криштоф сыграл 46 матчей и набрал 30 (7+23) очков. На этапе плей-офф он принял участие в 12 играх, забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.