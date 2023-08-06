«Спартак» обыграл «Динамо» в товарищеском матче

«Спартак» победил московское «Динамо» в товарищеском матче.

Встреча прошла на «ВТБ Арене» и завершилась победой красно-белых со счетом 3:1.

В составе «Спартака» забивали Максим Цыплаков (17-я минута) и дважды Александр Пашин (46, 60). У «Динамо» заброшенной шайбой отличился Артем Ильенко (23).

Отметим, что команды по завершении основного времени сыграли овертайм в формате 3х3, тут успех благодаря шайбе Егора Петухова праздновали бело-голубые. А вот в серии буллитов победили красно-белые - 2:0.

«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: 0:1 — Цыплаков (Заседа), 17 (Бол); 1:1 — Ильенко (Малышев, Кудашов), 23, 1:2 — Пашин, 46 1:3 — Пашин, 60 (ПВ).