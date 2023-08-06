СКА одержал победу над «Сочи» в рамках предсезонного турнира 

Хоккеисты СКА на выезде оказались сильнее «Сочи» в матче товарищеского турнира Sochi Hockey Open.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

В составе армейцев заброшенными шайбами отличились Павел Дедунов, Святослав Гребенщиков, Кирилл Танков и Николай Поляков, а Арсений Грицюк оформил дубль. За сочинскую команду голы забили Тигран Ярулин, Артур Тянулин, Ильдар Шиксатдаров и Даниил Сероух.

Добавим, что в следующем матче предсезонного турнира «Сочи» встретится с «Адмиралом» (7 августа), а СКА проведёт игру против национальной команды России (8 августа).