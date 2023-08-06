Тренер «Сочи» Кокорев объяснил поражение от СКА

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от СКА (4:6) на турнире Sochi Hockey Open.

«Первый период не получился. Перед вторым поговорили в раздевалке. Вышли с другим настроем и сделали камбэк. В третьем периоде немного не получилась игра. Третья победа подряд не стала бы лишней эйфорией перед сезоном. Мы выходим играть на победу. СКА сегодня вышел с другим настроем. Это было заметно.

Не только я хотел бы получить Матвея снова. Он добавляет с каждой игрой, растет. Мы все рады, что он становится сильнее», - приводит слова Кокорева «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

В составе армейцев заброшенными шайбами отличились Павел Дедунов, Святослав Гребенщиков, Кирилл Танков и Николай Поляков, а Арсений Грицюк оформил дубль. За сочинскую команду голы забили Тигран Ярулин, Артур Тянулин, Ильдар Шиксатдаров и Даниил Сероух.