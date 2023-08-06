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В НХЛ назвали Александра Никишина лучшим проспектом «Каролины» 

В прошлом сезоне россиянин играл в составе СКА.
06 августа 2023 23:05
автор: Глеб Шевяков

Журналист Том Гулитти представил свою версию пятерки лучших перспективных хоккеистов «Каролины Харрикейнз». Список был опубликован пресс-службой НХЛ.

Рейтинг возглавил российский защитник СКА Александр Никишин. Замкнул топ-5 его соотечественник, форвард «Чикаго» Василий Пономарёв.

«Никишин поднялся на вершину рейтинга для «Каролины» в прошлом прорывном сезоне, когда он стал лучшим в Континентальной хоккейной лиге по передачам и очкам среди защитников. Никишин привлекает большое внимание со стороны других команд, надеющихся заполучить его у «Харрикейнз». Прогнозируемое начало игры в НХЛ: сезон-2025-2026», – пишет журналист в своём материале.

Добавим, что в минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ в составе СКА Никишин провёл 65 матчей и набрал 55 (11+44) очков. В плей-офф на его счету 16 игр, четыре заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.

источник: NHL (НХЛ)
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