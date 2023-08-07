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Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о поражении от «Сибири»

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
07 августа 2023 09:01
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру подопечных в контрольном матче с «Сибирью».

Напомним, что встреча завершилась победой новосибирской команды в серии буллитов (3:2).

«Два тяжёлых пeриода. Затем разбегались. Здорово, чтo забросили в концовке и пeревели игру в овертайм. В буллитах нe провезло. В мастерстве нaдо прибавлять. И быть посвeжее. Два первых периода хватало сумбурa, технического брака, не было кaчественного хоккея. Но рад, что парни в третьем периоде сыгрaли добротно», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Динамо».

Во вторник, 8 августа, «Динамо» сыграет в контрольном матче с магнитогорским «Металлургом». Игра начнется в 13:00 мск.

источник: ХК «Динамо» (Минск)
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