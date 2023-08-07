ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Защитник «Авангарда» Шулак заявил, что не испытывает давления из-за выступления в КХЛ

Хоккеист пока не может выступать за свою национальную команду.
07 августа 2023 10:02
автор: Александр Поволоцкий

Чешский защитник «Авангарда» Либор Шулак рассказал, что не чувствует давления из-за выступления в КХЛ.

Отметим, что летом 29-летний хоккеист покинул владивостокский «Адмирал» и подписал контракт с клубом из Омска.

«Давление на меня из-за игры в России? Нет, абсолютно. Я сразу сказал, что делаю свою работу, делаю, что я люблю. Мне здесь очень нравится, я провёл два отличных сезона во Владивостоке и никогда не спрашивал себя, зачем я здесь. А вообще – это всё политика, это не то, что влияет на мою жизнь», — цитирует Шулака «Чемпионат».

В минувшем сезоне Либор провел 79 матчей, в которых набрал 42 (15+27) очка.

источник: Чемпионат.com
«Сан-Хосе» обменял трехкратного обладателя «Норрис Трофи» Карлссона в «Питтсбург» Малкина
Хоккеист выступал за «акул» с 2018 года.
07.08.2023 09:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о поражении от «Сибири»
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
07.08.2023 09:01
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
В НХЛ назвали Александра Никишина лучшим проспектом «Каролины» 
В прошлом сезоне россиянин играл в составе СКА.
06.08.2023 23:05
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Сочи» Кокорев объяснил поражение от СКА
Матч прошёл на турнире в Сочи.
06.08.2023 19:55
Хоккей
автор: Александр Кожевников
СКА одержал победу над «Сочи» в рамках предсезонного турнира 
Игра проходила на домашней площадке «барсов».
06.08.2023 18:30
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» обыграл «Динамо» в товарищеском матче
Встреча прошла на площадке бело-голубых.
06.08.2023 17:10
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Словак Криштоф рассказал, по какой причине перешёл из «Авангарда» в «Сочи»
Хоккеист играет в КХЛ с прошлого года. 
06.08.2023 16:40
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Форвард «Авангарда» Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ
Форвард «Авангарда» Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ
В составе клуба из Омска хоккеист стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ-2022/23.
06.08.2023 12:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Генменеджер «Авангарда» заявил, что команда будет строиться вокруг Ткачёва
Сегодня, 6 августа, экс-игрок «Лос-Анджелеса» подписал новый контракт с омским клубом.
06.08.2023 11:51
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.