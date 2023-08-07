Защитник «Авангарда» Шулак заявил, что не испытывает давления из-за выступления в КХЛ

Чешский защитник «Авангарда» Либор Шулак рассказал, что не чувствует давления из-за выступления в КХЛ.

Отметим, что летом 29-летний хоккеист покинул владивостокский «Адмирал» и подписал контракт с клубом из Омска.

«Давление на меня из-за игры в России? Нет, абсолютно. Я сразу сказал, что делаю свою работу, делаю, что я люблю. Мне здесь очень нравится, я провёл два отличных сезона во Владивостоке и никогда не спрашивал себя, зачем я здесь. А вообще – это всё политика, это не то, что влияет на мою жизнь», — цитирует Шулака «Чемпионат».

В минувшем сезоне Либор провел 79 матчей, в которых набрал 42 (15+27) очка.