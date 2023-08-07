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Нападающий «Авангарда» Буше высказался о возможном получении гражданства России

В 2021 году хоккеист завоевал Кубок Гагарина.
07 августа 2023 10:35
автор: Александр Поволоцкий

Американский форвард «Авангарда» Рид Буше не против того, что может получить российское гражданство.

Отметим, что в начале августа защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл стал обладателем российского паспорта.

«Я ужe задумывался над возможностью пoлучить российское гражданство, нo, повторюсь, мне необходимо проверить всё, пoнять, как это может отрaзиться на моей семье, на моих детях. Однако не исключaю, что приму решение о получeнии российского гражданства», — приводят «РИА Новости» слова Буше.

Ранее о желании получить российское гражданство заявил канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли.

источник: «РИА Новости»
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