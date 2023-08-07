Зарипов выбрал символическую пятёрку из игроков, с кем доводилось выходить на лёд

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов составил символическую пятерку из хоккеистов, с которыми играл в течение карьеры.

Отметим, что 9 августа в Казани пройдет прощальный матч спортсмена.



Можно двоих вратарей? Кошечкин и Гарипов. Из защитников выберу Илью Никулина и Криса Ли. Среди нападающих будет сложновато, ха-ха. Себя не буду ставить: Мозякин — Коварж — Морозов. Руководить этой пятеркой будут два тренера — Билялетдинов и Воробьев», — цитирует Зарипова пресс-служба КХЛ.



Добавим, что в прощальном матче Зарипова должны сыграть Александр Овечкин, Алексей Морозов, Сергей Мозякин и другие звезды хоккея.