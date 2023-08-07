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Зарипов выбрал символическую пятёрку из игроков, с кем доводилось выходить на лёд

Трёхкратный чемпион мира завершает профессиональную карьеру.
07 августа 2023 13:47
автор: Александр Поволоцкий

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов составил символическую пятерку из хоккеистов, с которыми играл в течение карьеры.

Отметим, что 9 августа в Казани пройдет прощальный матч спортсмена.

Можно двоих вратарей? Кошечкин и Гарипов. Из защитников выберу Илью Никулина и Криса Ли. Среди нападающих будет сложновато, ха-ха. Себя не буду ставить: Мозякин — Коварж — Морозов. Руководить этой пятеркой будут два тренера — Билялетдинов и Воробьев», — цитирует Зарипова пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в прощальном матче Зарипова должны сыграть Александр Овечкин, Алексей Морозов, Сергей Мозякин и другие звезды хоккея.

источник: КХЛ
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