Евгений Свечников хотел попасть в «Каролину» к брату, но не получил предложения

Российский форвард Евгений Свечников хотел продолжить карьеру в «Каролине».

Напомним, что в стане «ураганов» играет его брат - Андрей.

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», Евгений планировал перейти в «Харрикейнз», но неполучил предложения. Хоккеист может перейти в «Ак Барс». Соглашение со Свечниковым- будет рассчитано на два сезона с общей зарплатой в 85 миллионов рублей.

В минувшем сезоне Евгений выступал за «Сан-Хосе». В 59 матчах он набрал 14 (8+6) очков. «Шаркс» не сделали россиянину квалификационное предложение и он вышел на рынок свободных агентов.