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Вратарь ЦСКА Федотов назвал достоинства тренера Фёдорова

Под руководством 53-летнего специалиста армейцы выиграли два Кубка Гагарина подряд.
07 августа 2023 15:46
автор: Максим Скороходов

Вратарь ЦСКА Иван Федотов назвал главные достоинства главного тренера армейцев Сергея Фёдорова.

«С ним было достаточно просто, потому что он постоянно поддерживал ребят, понимал, что хочет видеть от команды, в какой хоккей играть, что видеть за пределами площадки и на ней. Поэтому ребятам было достаточно комфортно, не было чрезмерного давления», - приводит «Газета.ru» слова Федотова.

Фёдоров стал главным тренером ЦСКА в июле 2021 года, под его руководством армейцы завоевали два Кубка Гагарина: в финальной серии 2022 года ЦСКА победил «Металлург», а на следующий сезон красно-синие были сильнее «Ак Барса» в решающей серии. Оба противостояния длились семь матчей.

источник: «Газета.Ru»
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