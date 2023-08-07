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Вратарь ЦСКА Иван Федотов объяснил, почему отказался от проживания в Финляндии

В 2022 году он стал серебряным призёром Олимпиады.
07 августа 2023 17:15
автор: Виталий Овсянников

26-летний российский хоккеист Иван Федотов, выступающий за ЦСКА на позиции голкипера, объяснил, почему отказался от проживания в Финляндии, несмотря на финские корни.

Вратарь родился в финском городе Лаппеэнранта. По мнению хоккеиста, Финляндия больше подходит для взрослых семейных людей. Федотов считает, что финский образ жизни — достаточно тихий, спокойный, умиротворенный, а культура этой страны —размеренная.

«Там очень комфортно проживать по истечении средних лет жизни, — когда ты уже взрослый человек, живёшь с семьёй и можешь наслаждаться природой, умиротворением, спокойствием и параллельно заниматься своими делами», — цитирует Федотова «Газета.Ru».

Напомним, в 2022 году голкипер стал серебряным призёром Олимпиады в Пекине.

источник: «Газета.Ru»
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