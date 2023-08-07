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Сборная России победила «Авангард», одержав первую победу на Sochi Hockey Open

Победу удалось добыть лишь в серии буллитов.
07 августа 2023 17:28
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты сборной России победили омский «Авангард» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Основное и дополнительное время завершилось вничью 3:3, а в серии буллитов точнее оказались игроки сборной.

В составе победителей отличились Дмитрий Бучельников (1-я минута), Семен Демидов (26), Максим Великов (42). Победный буллит реализовал Илья Чефанов. У «Авангарда» дубль на счету Дениса Венгрыжановского (32-я и 52-я минута), и одну шайбу забросил Валентин Пьянов (22).

Для сборной эта победа стала первой на турнире. «Авангард» потерпел второе поражение. В турнире лидирует владивостокский «Адмирал», который в понедельник вечером сыграет с «Сочи».

источник: «Советский спорт»
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