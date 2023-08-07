Защитник Рыков подпишет контракт с «Авангардом»

26-летний российский хоккеист Егор Рыков, ранее выступавший за «Адмирал» на позиции защитника, станет игроком омского «Авангарда».

Об этом сегодня, 7 августа, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

С 2013 года защитник находился в системе СКА. В 2016 году Рыков был выбран клубом «Нью-Джерси» на драфте НХЛ.

В 2018 году начал играть в КХЛ в составе «Сочи», где провёл один сезон. Далее защитник провёл один сезон в составе американского клуба «Хартфорд Вулф Пэк», после чего выступал за ЦСКА и «Северсталь».

В минувшем сезоне он выступал за владивостокский «Адмирал».