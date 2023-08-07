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Тамбиев прокомментировал массовую выдачу гражданства РФ легионерам КХЛ

«Вы мне, дураку, объясните. Тренеры смеются».
07 августа 2023 18:45
автор: Виталий Овсянников

52-летний латвийский специалист Леонид Тамбиев, занимающий должность главного тренера «Адмирала», поделился мнением о выдаче гражданства РФ иностранным хоккеистам.

Наставник владивостокского клуба не понимает, зачем нужно было сокращать лимит на легионеров в КХЛ.

Напомним, с сезона-2023/24 в заявку клуба могут попасть только три иностранных хоккеиста.

«А зачем нужно было сокращать две вакансии, чтобы сейчас давать паспорта? Вы мне, дураку, объясните. Я ничего не понимаю. Ну зачем? Вот вы смеётесь. Честно говоря, с кем ни общаюсь в тренерском цехе, им тоже смешно», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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