«Адмирал» досрочно выиграл предсезонный турнир Sochi Hockey Open

Хоккеисты владивостокского «Адмирала» победили «Сочи» в матче третьего тура предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Встреча с хозяевами турнира завершилась со счетом 5:0 в пользу «Адмирала»

В составе победителей отличились Максим Чудинов (17:49), Николай Чебыкин (18:47), Иван Емец (35:08), Дмитрий Сидляров (42:02) и Тайлер Граовац (59:05).

В овертайме шайба на счету Павла Шэна (61:13), серия буллитов также завершила в пользу владивостокских хоккеистов - 4:3.

Для «Адмирала» эта победа стала третьей на турнире, благодаря которой команда досрочно стала победителем Sochi Hockey Open.