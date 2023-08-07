Агент Корбана Найта прокомментировал разрыв контракта хоккеиста с «Авангардом»

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы экс-форварда «Авангарда» Корбана Найта, прокомментировал решение канадского хоккеиста разорвать контракт с омским клубом.

Ранее стало известно о том, что нападающий решил покинуть российскую команду. Более того, Корбан Найт выплатит компенсацию за разрыв действующего соглашения с «ястребами».

«Это решение удивило нас всех. Пришёл звонок, Корбан сказал, что так решила семья. Его не было возможности уговорить. Поверьте, я умею уговаривать, объяснять факты, но здесь просто не было такой возможности. Меня это решение очень удивило, для меня самого это большая потеря. Бывают игроки, которые покидают Россию, и это не означает, что они не вернутся. Что касается Найта, то он, думаю, поиграет ещё год и закончит с хоккеем. Была ли выплачена компенсация? Я не компетентен озвучивать такие вещи в прессе.», — цитирует Пилко «Матч ТВ».

Напомним, в 2021 году Корбан Найт стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».