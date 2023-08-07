Тамбиев прокомментировал завоевание первого в истории «Адмирала» трофея

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в турнире Sochi Hockey Open.

«В принципе, для этого времени года мы провели хороший, качественный матч. Во втором периоде, мы немного отдали инициативу сопернику. Хорошую победу одержали. Первый ли это трофей в истории «Адмирала»? Не знаю. Любая победа для «Адмирала», особенно в таком престижном турнире, это в копилку уверенности для игроков. Победа она и есть победа. Для нас это большой шаг», - сказал Тамбиев журналистам.

По словам Тамбиева, в клубе еще идет селекционная работа, и он бы сам не отказался усилить пару позиций, но этот вопрос не находится в ведении тренера.

Накануне «Адмирал» разгромил «Сочи» со счетом 5:0, одержав третью победу на турнире и досрочно став его победителем.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия между ЦСКА и казанским «Ак Барсом».