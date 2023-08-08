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Чешский защитник Шулак сравнил арены в Омске и Детройте

Хоккеист представляет «Авангард».
08 августа 2023 10:59
автор: Степан Шереметьев

Защитник «Авангарда» Либор Шулак поделился впечатлениями о «G-Drive Арене».

«Я играл в «Детройте», когда там только-только открыли новую арену. В Омске точно такие же условия: хороший зал, классное питание, сауны, большой бассейн, просторная раздевалка. Мне очень понравился и наш стадион, и сам город», - приводит слова хоккеиста «СЭ».

Отметим, что летом 29-летний хоккеист покинул владивостокский «Адмирал» и подписал контракт с клубом из Омска. В минувшем сезоне Либор провел 79 матчей, в которых набрал 42 (15+27) очка.

источник: «Спорт-Экспресс»
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