Чешский защитник Шулак сравнил арены в Омске и Детройте

Защитник «Авангарда» Либор Шулак поделился впечатлениями о «G-Drive Арене».

«Я играл в «Детройте», когда там только-только открыли новую арену. В Омске точно такие же условия: хороший зал, классное питание, сауны, большой бассейн, просторная раздевалка. Мне очень понравился и наш стадион, и сам город», - приводит слова хоккеиста «СЭ».

Отметим, что летом 29-летний хоккеист покинул владивостокский «Адмирал» и подписал контракт с клубом из Омска. В минувшем сезоне Либор провел 79 матчей, в которых набрал 42 (15+27) очка.