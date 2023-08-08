Чешский защитник «Авангарда» Шулак рассказал об угрозах из-за выступления в КХЛ

Защитник «Авангарда» Либор Шулак рассказал, как в Чехии отреагировали на то, что он выступает за клуб КХЛ.

Напомним, что в минувшем сезоне 29-летний хоккеист защищал цвета «Адмирала» из Владивостока.

«Многие уже смирились. Сейчас мне уже почти никто не звонит. А когда звонит, то я не разговариваю с ними. Угрозы были в первый год, но сейчас ничего нет. За всё время такие сообщения приходили один-два раза», — приводит »Спорт-Экспресс» слова Шулака.

Первой российской командой Либора в 2019 году стала «Северсталь».