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Узбекистан примет юношеский чемпионат Азии и Океании по хоккею

Турнир пройдёт в 2024 году.
08 августа 2023 14:29
автор: Максим Скороходов

Узбекистан станет в 2024 году хозяином чемпионата Азии и Океании для хоккеистов не старше 18 лет.

Это стало известно после переговоров руководителей Международной федерации хоккея и Федерации хоккея Узбекистана. Представители первой организации выступили с соответствующим предложением, которое было принято Бахтиёром Фазыловым, президентом национальной организации, сообщает её пресс-служба.

Предыдущий чемпионат Азии и Океании U18 прошёл в 2023 году в Монголии, сборная Узбекистана выиграла турнир, одержав пять побед из пяти.

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