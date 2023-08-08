Узбекистан примет юношеский чемпионат Азии и Океании по хоккею

Узбекистан станет в 2024 году хозяином чемпионата Азии и Океании для хоккеистов не старше 18 лет.

Это стало известно после переговоров руководителей Международной федерации хоккея и Федерации хоккея Узбекистана. Представители первой организации выступили с соответствующим предложением, которое было принято Бахтиёром Фазыловым, президентом национальной организации, сообщает её пресс-служба.

Предыдущий чемпионат Азии и Океании U18 прошёл в 2023 году в Монголии, сборная Узбекистана выиграла турнир, одержав пять побед из пяти.