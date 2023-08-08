Новичок «Питтсбурга» Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком клуба, обойдя Кросби и Малкина

Шведский защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком команды.

Напомним, 33-летний хоккеист перешел в стан «пингвинов» накануне в результате трёхстороннего обмена.

Как сообщает CapFriendly, в платёжке «Питтсбурга» защитник занимает 10 млн долларов. На втором месте находится капитан команды Сидни Кросби (8,7 млн). Третью и четвёртую позицию делят форвард Евгений Малкин и защитник Крис Летанг (6,1 млн).

В минувшем сезоне Карлссон выступал за «Сан-Хосе» и стал трёхкратным обладателем «Норрис Трофи».