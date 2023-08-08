Российский хоккеист Артюхин готов продолжить карьеру в качестве тренера 

Бывший форвард «Витязя» Евгений Артюхин поделился планами относительно своего будущего в хоккее.

«Я тренируюсь с игроками КХЛ и НХЛ, поддерживаю себя в форме. Если поступит звонок от клуба, с удовольствием продолжу карьеру. Если не получится играть дальше, то всё равно хотелось бы остаться в хоккее. Я открыт к предложениям — на должности в руководстве, тренерском штабе. Хочется работать на благо команды. Я считаю, что тренерское образование и не нужно, когда больше 30 лет провёл в хоккее», — приводит слова 40-летнего игрока «РБ Спорт».

Добавим, последним клубом Артюхина являлся «Нефтехимик», который он покинул по окончании сезона-2021/2022 и с тех пор не выступал. За свою карьеру он играл в составе «Витязя», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Локомотива», СКА и ЦСКА.